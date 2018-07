Ryanair cumpre ameaça. Greve leva a despedimentos na Irlanda

A Ryanair passou da ameaça aos atos. A companhia aérea anunciou esta quarta-feira que vai reduzir a frota de 30 para 24 aviões na Irlanda a partir de outubro, uma decisão que vai reduzir 300 postos de trabalho.

Em comunicado enviado à Bolsa de Londres, citado pelo El País , a empresa explica que optou por transferir vários aviões para a Polónia, onde o se regista um crescimento no negócio.

Por outro lado, optou por reduzir a oferta na Irlanda devido à quebra nas reservas, atribuindo essa descida aos efeitos das greves dos pilotos.

A companhia aérea esclareceu ainda que já emitiu os pré-avisos de despedimento a mais de 100 pilotos e a 200 tripulantes de cabine, oferendo-lhes no entanto a possibilidade de se transferirem para a Polónia.

Em Portugal, os tripulantes estão em greve nesta quarta-feira, e de acordo com as últimas informações, pelo menos 19 voos foram cancelados.

Contudo, a transportadora garantiu não registar quaisquer perturbações, além dos voos anteriormente cancelados para 50 mil passageiros devido à paralisação em Portugal, Espanha e Bélgica.

Já o Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil informou na manhã desta quarta-feira que cerca de 50% dos voos da Ryanair com partida e chegada aos aeroportos do continente foram cancelados devido à greve dos tripulantes de cabine.

*com Lusa