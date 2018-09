Turistas vão começar a pagar taxa diária no Algarve

Já no próximo ano os turistas que pernoitem no Algarve vão começar a pagar mais.

Na reunião da AMAL, a Comunidade Intermunicipal do Algarve, a proposta foi aprovada e houve uma única câmara municipal a votar contra, a de Silves, de maioria CDU. Todas as outras concordam e tencionam avançar com a medida.

A taxa turística a implementar em cada município será de 1,5 euros diário por cada turista. Com exceções. A taxa será aplicada apenas nos primeiros sete dias de estadia num estabelecimento hoteleiro e nos meses de março a outubro e crianças até 12 anos não pagam.

A AMAL já fez contas de somar e calcula que os municípios irão arrecadar cerca de 20 milhões de euros anuais.

Será o estabelecimento hoteleiro onde o turista se alojar a fazer a cobrança e a verba será posteriormente canalizada para cada município.

Jorge Botelho, presidente da AMAL considera que esse montante deverá ser alocado a projetos supramunicipais, na área da promoção turística, na reabilitação do património e na intervenção na cultura.