A Hora da Europa da TSF em Braga

Numa organização da TSF com o Centro de Estudos Comunicação e Sociedade e a Associação Académica da Universidade do Minho, cinco eurodeputados e candidatos ao Parlamento Europeu debatem as grandes questões da atualidade na Europa.

O painel será composto por Margarida Marques (PS), José Manuel Fernandes (PSD), João Pimenta Lopes (CDU), Nuno Melo (CDS), Marisa Matias (Bloco de Esquerda) e António Marinho e Pinto (independente).

O debate terá lugar Segunda-feira, 8 de abril, no auditório B1 do Campus de Gualtar, na Universidade do Minho, em Braga, depois das 10:00, com entrada livre e será transmitido em direto na tsf e em tsf.pt.

A "Hora da Europa" é um projeto da TSF com o apoio do Parlamento Europeu.