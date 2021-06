Cientistas identificam planetas de onde os extraterrestres podem "espiar" a Terra

Planeta Terra © Direitos Reservados

Por Rita Carvalho Pereira 24 Junho, 2021 • 14:01

Duas cientistas norte-americanas reuniram uma lista de todos os sistemas de estrelas com vista para o nosso planeta Terra, conta o jornal The Guardian. De acordo com as especialistas, há 1715 sistemas vizinhos de onde os extraterrestres podem ter descoberto a Terra, ao longo dos últimos 5 mil anos, ao vê-la a passar à frente do Sol.

Entre estes, há 46 sistemas que estão perto o suficiente para que, dos seus planetas, se consiga intercetar sinais de rádio e televisão, emitidos pelos humanos desde há um século.

Mas há mesmo 29 planetas que estão perfeitamente posicionados para espiarem os humanos na Terra e, de facto, ouvirem as transmissões de rádio e televisão terrestres.

"Uma maneira de encontrar planetas é se eles bloquearem parte da luz da sua estrela. E há este pequeno pedaço no céu de onde outros sistemas têm um lugar privilegiado para ver a Terra enquanto planeta em trânsito", explica Lisa Kaltenegger, professora de astronomia e diretora do Instituto Carl Sagan da Universidade Cornell, em Nova Iorque, citada pelo The Guardian.

Para perceber quais os sistemas melhor posicionados para "espiar" a Terra, Lisa Kaltenegger juntou-se à astrofísica Jackie Faherty, do Museu Americano de História Natural, e recorreram ao catálogo Gaia da Agência Espacial Europeia, que mostra as posições e movimentos das estrelas.

Entre aqueles que tiveram condições, ao longo dos anos, para espiar os humanos estão, por exemplo, um planeta com o dobro do tamanho da Terra situado no sistema da estrela Ross 128, na constelação Virgem, a cerca de 11 anos-luz.

Apesar de os astrónomos terem já detetado milhares de planetas para lá do sistema solar, a existirem extraterrestres, só os privilegiados que vivem nesta lista de planetas conseguirão observar a vida humana sem sair da sua "casa".