Na Amazon, já arrancaram os Prime Days. São dois dias em que os descontos em vigor trazem uma multidão de artigos para preços mais baixos. Aqui estão as propostas mais tentadoras.

Apesar de ser uma espécie de Black Friday a meio do ano, e com descontos em todo o tipo de produtos, os Prime Days brilham principalmente nos artigos da própria Amazon.

São promoções que obrigam, contudo, a uma adesão ao Amazon Prime, um serviço de subscrição que dá acesso a benefícios como entregas rápidas e gratuitas em todo o país, alojamento ilimitado de fotos na nuvem (Amazon Photos) e ainda, entre outras coisas a um concorrente ao Netflix e HBO (Prime Video).

Note que ter uma subscrição Prime ativa é obrigatório, mas o primeiro mês é gratuito pelo que pode cancelar a subscrição sem gastar um euro. Se quiser saber mais, encontra aqui uma análise ao Amazon Prime.

Quanto às propostas mais interessantes, elas estão aqui. Qualquer uma delas desceu para um preço historicamente baixo. Nunca tinham estado tão baratas.

ECHO DOT 4 (-67%)

Está é de longe o desconto mais interessante nestes Prime Days. As populares colunas inteligentes Echo Dot 4 são a forma mais simples (e mais barata) de se entrar no mundo das casas inteligentes e da tecnologia de assistente de voz Alexa.

Para dar uma ordem, ou fazer uma pergunta basta falar com a coluna que a Alexa trata de responder. Pode falar em português europeu, mas a resposta será em português do Brasil. Apesar de estar em testes há mais de um ano, estas colunas inteligentes ainda não falam o português de Portugal. Só o do Brasil.

Se quiser dar um passo acima tem as Echo 4, mais poderosas e com tecnologia Zigbee. Estas, no entanto, não estão ao preço mais baixo de sempre.

AMAZON SMART PLUG (-48%)

Falar com uma coluna pode ser muito engraçado, mas a partir de certa altura, há de querer fazer mais qualquer coisa. Uma funcionalidade interessante está relacionada com as tomadas inteligentes.

Só tem de dizer "Alexa, liga as luzes" e o candeeiro (ou outra coisa qualquer) acende-se. Mágico.

Infelizmente a Amazon não envia diretamente para Portugal. Neste caso tem de recorrer a um serviço morada virtual (em Espanha) dos CTT chamado Express 2 Me. Encontra mais informação aqui.

FIRE TV STICK 4K (-40%)

Aqui está um outro equipamento que acaba descer para um novo mínimo histórico. Os Fire TV Stick são a proposta da Amazon para tornar qualquer televisor numa TV inteligente. Basta ligar o equipamento à porta HDMI da TV.

Pode optar pela versão superior, que tem WiFi 6, mas também este não está ao preço mais baixo de sempre.

Infelizmente a Amazon não envia diretamente para Portugal. Neste caso tem de recorrer a um serviço morada virtual (em Espanha) dos CTT chamado Express 2 Me. Encontra mais informação aqui.

SMART AIR QUALITY MONITOR (-5%)

Quer avaliar que tal está a qualidade do ar em sua casa, ou no seu escritório? Até para isso a Amazon tem uma solução. É a primeira vez que este equipamento está com desconto.

BLINK OUTDOOR (-40%)

A Amazon não tem uma, mas sim duas marcas ligadas à videovigilância. Nesta edição dos Prime Days a promoção mais interessante é relativa à Blink Outdoor, uma câmara que tanto pode ser usada dentro como fora de portas.

Funciona sem-fios, tem microfone e colunas e alerta-o sempre que detetar algum movimento nas imediações.



Como dois dos produtos acima não são enviados diretamente para Portugal, aqui fica mais duas sugestões.

ECHO SHOW 8 (2019) (-17%)

Os ecrãs inteligentes Echo Show são uma alternativa às colunas inteligentes Echo. Aqui o ganho é mesmo o ecrã e a hipótese de se fazerem vídeo chamadas (ou verem-se as imagens obtidas pela Blink Outdoor). Neste caso, esta Echo Show 8, já tem uma versão mais recente, mas esta é enviada diretamente para Portugal. A nova ainda (?) não.

EERO 6 (-34%)

Para quem vive em casas onde o sinal do WiFi não chega a todo o lado, esta solução da marca Eero é uma das melhores propostas. O Amazon Eero 6 funciona com recurso à tecnologia mesh, é WiFi6 e está ao preço mais baixo de sempre.