Como soa um raio laser a atingir rochas em Marte? Revelados novos áudios do Perseverance

O robô Perseverance em Marte © NASA/JPL-Caltech

Por Carolina Rico 11 Março, 2021 • 10:19

A NASA divulgou esta quarta-feira novos áudios do robô Perseverance que permitem ouvir o vento de Marte e o som que fazem tiros de laser a atingir rochas no planeta vermelho.

A operação foi realizada no dia 2 de março, no sol 12, como são designados os dias marcianos, na cratera de Jezero. O laser instalado no veículo robótico não tripulado disparou 30 vezes sobre uma rocha a aproximadamente 3,1 metros de distância, deixando pequenos orifícios na superfície.

You"re listening to the first audio recordings of laser strikes on Mars. These rhythmic tapping sounds heard by the microphone on my SuperCam instrument have different intensities that can help my team figure out the structure of the rocks around me. https://t.co/nfWyOyfhNy - NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 10, 2021

O laser designado "SuperCam" tem como objetivo estudar a estrutura física e composição química dos minerais presentes em Marte, com disparos de diferentes intensidades capazes de "vaporizar" pequenas porções de rocha a uma distância de até seis metros.

"A SuperCam dá ao nosso rover olhos para observar amostras de rochas promissoras e ouvidos para escutar como soam quando são impactadas pelo laser", explica o astrofísico Thomas Zurbuchen, citado num comunicado da NASA. "Esta informação será essencial para determinar que amostras armazenar e, eventualmente, enviar para a Terra através da inovadora Campanha de Retorno de Amostras de Marte, que será um dos feitos mais ambiciosos alguma vez realizados pela humanidade."

O microfone instalado no mastro do SuperCam captou ainda novos sons do vento em Marte.