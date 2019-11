© Reuters

O dia dos Solteiros na China é uma celebração que ocorre a 11 de novembro. Uma "tradição" que nasceu com os seus seguidores a oferecer prendas a si próprios, já que, coitados, não têm uma cara metade que lhes dê seja lá o que for.

O que acontece é que aquilo que começou por ser uma espécie de "anti-São Valentim" se transformou entretanto em mais uma festa pró-consumista. Tanto assim que cada vez mais, a data ganha uma nova designação: um simples "11.11" com toda a gente a comprar prendas para oferecer.

E ganha também descontos. Saldos que começaram nas lojas online chinesas, mas que começam agora a chegar à Europa.

Assim, na segunda-feira, amanhã, o que se espera é que mais um recorde seja batido. Que mais uma vez, este seja o dia que mais dinheiro se gasta em compras online.

Certo é que os descontos já começaram. A Gearbest , por exemplo, já os tem. E são imensos.

Destaque para a Mi Band 4 , certamente a pulseira de fitness mais popular do momento. Um outro sublinhado vai para os Redmi Airdots , auscultadores Bluetooth bastante baratos, com o selo Redmi, uma marca que pertence à Xiaomi.

Por fim, o Xiaomi Mi Note 10 também merece que falem dele. É um equipamento acabado de lançar e que tem uma câmara cujo sensor principal é de 108MP. Cento e oito. Não é gralha.

O problema em tudo isto é que o envio da China para Portugal é sempre arriscado. Em encomendas abaixo dos 22 euros, não haverá grandes surpresas em termos de taxas aduaneiras, mas tudo acima disso pode ser complicado.

E por isso mesmo, aqui ficam três sugestões. A primeira é que, para evitar azares: não compre nada acima dos 22 euros. A segunda é, se comprar alguma coisa acima dos 22 euros, procure perceber se o envio pode ser feito a partir de um armazém situado num país da União Europeia. Se sim, então nem tenha dúvidas. Escolha essa hipótese. A terceira é, se quer ter muito mais segurança, não compre nada nem acima nem abaixo dos 22 euros. Faça a compra em lojas europeias, como a da Amazon, que dão aos clientes muitas mais garantias e segurança do que as concorrente chinesas e até norte-americanas.

E na Amazon espanhola também não faltam descontos "11.11". E a época de promoções vai até ao final de terça-feira.

Entre as propostas mais interessantes está o robô-brinquedo que atualmente mais se vende naquela loja online. Trata-se do robô BB-8, do Star Wars que já esteve a 145 euros, mas por estes dias pode ser comprado por 33.

Ainda nos robôs, mas nos de limpeza, o Eufy BoostIQ RoboVac 15C , é um equipamento super fininho, bastante silencioso e que pode ser controlado através da app para smartphone. Está à venda por 154 euros, o que é um desconto superior a 60 euros.

Nos smartphones, e de regresso à Xiaomi , também há preços muito apetecíveis. É o caso do Redmi Note 8. Este telemóvel acaba de ser lançado e tem coisas como: 4GB de RAM, ecrã de 6,3", processador Snapdragon, carregamento de bateria rápido e uma câmara principal composta por 4 lentes. O modelo de 128GB custa 179 euros . Mas também há descontos no modelo de 64GB .

Quanto a auscultadores sem fios, destaque para os Jabra Move que estão ao preço mais baixo de sempre. Dentro dos headphones menos caros, têm tido boas análises. Têm bom aspeto, são Bluetooth e estão a 56 euros.