Especialistas pedem pausa na inteligência artificial antes que se perca "capacidade de pensar"

Mais de mil pessoas ligadas à tecnologia assinaram uma carta publicada esta quarta-feira pelo Future of Life Institute, na qual se pede que se faça uma pausa no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Entre os signatários, dos quais grande parte são académicos, está Elon Musk.

Luís Moniz Pereira, professor emérito da Universidade Nova de Lisboa, acredita que é preciso parar para pensar.

"É um problema clássico das tecnologias, sobretudo das disruptivas. Estou a pensar na eletricidade. Quando se quer dar conta dos efeitos colaterais maléficos de uma tecnologia, já é tarde de mais, porque ela já se espalhou. E quando se quer lidar com a tecnologia quando ela ainda se está a desenvolver, corre-se o risco de estar a evitar o progresso. Aqui também se sucede essa circunstância", referiu o académico português em declarações à TSF.

Na carta, os signatários pedem uma pausa na investigação da Inteligência Artificial e perguntam se queremos mesmo uma tecnologia capaz de substituir-nos em tarefas que temos prazer em cumprir e não apenas nas restantes.

"Não há dúvida que todos esses assuntos têm de ser discutidos publicamente. Os governos têm de estar cientes nas suas políticas e têm de se entender a nível internacional. Por exemplo, a ONU tem discutido estas problemáticas da inteligência artificial", considera.

Luís Moniz Pereira afirma que é preciso fazer isso, antes que deixemos de pensar: "As pessoas têm tendência para achar que tudo o que é máquina é perfeito, porque foi construído para funcionar. Os carros são construídos para funcionar bem, os elevador também, os telemóveis. Portanto, é esse risco de as pessoas estarem a acreditar numa tecnologia que, na verdade, diz falsidades, entra em contradição. E mais: as pessoas ao habituarem-se a ter aquela máquina que pensa por elas, começam a perder sua própria capacidade de pensar."

Estes especialistas justificam este pedido com o afunilamento de opiniões, a propaganda e as mentiras, bem como a substituição dos humanos em todo o tipo de funções. É por isso que pedem, o mais rapidamente possível, uma regulamentação no desenvolvimento de uma tecnologia que garantem ser muitíssimo transformadora.