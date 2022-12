Há 50 anos recebemos como presente dos céus um berlinde azul

Na véspera de Natal de 1972, cumpre-se este sábado meio século, os terráqueos receberam como presente uma fotografia da sua casa: a Terra vista do Espaço pela primeira vez, um "Berlinde Azul".

Nesta imagem cabe quase toda a humanidade. Só faltam três homens: Eugene Cernan, Ronald Evans e Harrison Schmitt, os astronautas norte-americanos que captaram a foto a bordo da Apollo 17, a 45 mil quilómetros de distância, quando viajavam para a lua.

Não se sabe quem carregou no botão da câmara Hasselblad. Os três astronautas ficaram com o crédito da imagem icónica, captada no dia 7 de dezembro mas só foi revelada e divulgada pela NASA no dia 24 de dezembro, depois de a equipa da Apollo 17 ter regressado à Terra.

Acabou por se tornar uma das imagens mais reproduzidas de sempre, amplamente associada a causas ambientais.

A Terra voltou a ser retratada inúmeras vezes com ajuda de satélites e sensores ao longo da última meia década, mas esta continua a ser a única fotografia da Terra captada por um humano com uma câmara analógica.