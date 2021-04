Por Carolina Rico 19 Abril, 2021 • 11:11 Partilhar este artigo Facebook

Após sucessivos adiamentos, o helicóptero ultraligeiro Ingenuity ("Engenhosidade") conseguiu esta segunda-feira voar em Marte, a primeira experiência do género noutro planeta. Tudo correu como previsto, avança a NASA.

"Sucesso! Podemos dizer que voamos pela primeira vez noutro planeta", anunciou a responsável pelo Ingenuity, MiMi Aung, a partir da sala de controlo da NASA, onde se festejou com entusiasmo aquela que é uma conquista histórica para a exploração espacial.

O voo estava agendado para esta segunda-feira as 8h30 (hora de Lisboa), mas só a partir das 11h15 a NASA começou a receber os primeiros dados.

O Ingenuity descolou na vertical, subiu até uma altura de três metros e manteve-se em voo estacionário durante 30 segundos, antes de fazer uma rotação sobre si mesmo e voltar a pousar no solo com sucesso.

O veículo não tripulado Perseverance foi posicionado num ponto de observação para poder captar vídeos e fotos de todo o voo. Os primeiros foram exibidos na sala de controlo da NASA.

"Wow!"



The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs - NASA (@NASA) April 19, 2021

Também o Ingenuity captou fotos da sua própria sombra à medida que se elevava sobre a superfície de Marte:

The little rotorcraft that could.



Ingenuity documented its historic ascent today. Here's the #MarsHelicopter's POV during first flight. That's its shadow on the ground below. pic.twitter.com/wXgLyTDbjm - NASA JPL (@NASAJPL) April 19, 2021

Depois de um sinal de alerta ter forçado a NASA a remarcar o primeiro voo, o software do aparelho motorizado teve de ser atualizado, o que obrigou a novo adiamento da experiência.

Com 1,21 metros de diâmetro e 1.8 kg, o Ingenuity assemelha-se a um drone de grandes dimensões, composto por quatro pés e duas hélices. Está equipado com painéis solares, uma sonda e uma câmara, para que possa fotografar o solo marciano visto do céu, mas a sua principal função é testar a possibilidade de voar em Marte.

O sucesso deste sistema pode revelar-se crucial para a exploração de outros planetas no futuro, por permitir a um engenho não tripulado ir a locais aonde os robôs não conseguem aceder, como desfiladeiros.

Em homenagem aos irmãos Wright, os primeiros a voar no planeta Terra, em 1903, na Carolina do Norte, Estados Unidos, o Ingenuity leva também consigo um pedaço de tecido desse avião.

Estão planeados pela agência espacial norte-americana até cinco voos de dificuldade gradual nos próximos tempos.