O podcast "tornou-se sexy" e está em crescimento em Portugal

Em Portugal, o formato vive um período áureo, com o formato a tornar-se "sexy" para os produtores de conteúdos, diz Rúben Amorim. "Há muita produção", admite o convidado da edição desta semana do Mundo Digital, "nesta altura estamos a assistir a um crescimento exponencial" do podcast com cada vez mais público e mais vozes a produzirem conteúdos.

À TSF, Rúben Martins, jornalista do jornal "Público" e um dos organizadores do festival Podes, conta que a entrevista continua a ser o tipo de podcast mais produzido, depois vêm os debates, no entanto, começam a aparecer outros formas de fazer podcasts.

Ouça a edição desta quarta-feira do Mundo Digital com Rui Tukayana e o convidado Rúben Martins

Os temas abordados também estão em evolução. A comédia ocupa boa parte dos feeds, mas o "lifestyle" e os estilos de vida saudável estão em crescimento.

O que não há, por enquanto, são podcasts nacionais com um formato capaz de fazer lembrar grandes êxitos internacionais como é o caso do "serial", um podcast norte-americano que é o equivalente de um policial, feito apenas com sons.

Festival de Podcasts

O Podes é um festival com várias frentes, todas à volta dos podcasts e dos podcasters nacionais. Na primeira frente, de manhã, haverá espaço para workshops direcionadas a quem ainda está no início da sua carreira enquanto podcaster, mas também para quem já tem alguma experiência e também para os mais avançados.

Durante a tarde, o espírito é outro. Haverá três painéis de discussão, um sobre os podcasts em Portugal, outro sobre os dedicados ao desporto e ainda um outro intitulado "as vozes".

Em paralelo vão decorrer várias gravações ao vivo, e perante o público, de podcasts. "Fumaça", "Perguntar não ofende" e "Beleza das pequenas coisas" são alguns deles, mas há mais .

Para a noite, na Câmara de Lisboa, está marcada a entrega dos primeiros Prémios de podcasting em Portugal. São várias as categorias a concurso e ainda não foram anunciados os finalistas, mas o público pode votar numa dessas categorias .

Os bilhetes para assistir a tudo isto são gratuitos e podem ser obtidos em podes.pt .