A Samsung desvendou oficialmente esta quinta-feira a nova geração dos seus topo-de-gama, os Galaxy S21.

Vai ser no dia 29 deste mês que os três novos membros da família Galaxy S21 serão postos à venda. Em todo o mundo. Portugal incluído. São equipamentos onde o tamanho do ecrã significa também uma melhoria das características e assim, o Samsung Galaxy S21 Ultra é aquele que apresenta as melhores especificações.

Como vem sendo habitual, uma das principais apostas da Samsung para esta geração de smartphones são as câmeras e o Ultra tem 4. O sensor principal, de 108MP, uma ultra grande angular e duas lentes telefoto. É ele o primeiro telefone da marca capaz de gravar filmes a 4K, a 60 fotogramas por segundo em todas as câmeras.

Mas as melhorias no campo das fotografias e do vídeos refletem-se também no software. Uma das novidades trazidas pelos Galaxy S21 é o modo "director's view" que põe no ecrã pequenas janelas que mostram o que cada uma das câmeras está a captar e, na gravação de filmes, passa a ser mais intuitivo mudar de uma câmera para a outra.

Outra novidade é a tecnologia UWB. A Samsung revela que com ela, os donos destes telefones podem deixar as chaves do carro em casa, uma vez que só precisam do telefone. Isto, em automóveis compatíveis, evidentemente.

Todos os elementos da família Galaxy S21 vão ter um processador Exynos 2100, concebido pela Samsung. Tanto o Galaxy S21 como o Galaxy S21+ contam com 8GB de RAM e 128GB/256GB de espaço de armazenamento. No Ultra, a escolha é ainda maior. Duas hipóteses com 12GB de RAM, uma com 128GB e a outra com 256GB. E depois há ainda o modelo mais caro de todos com 16GB de RAM e 512GB de espaço.

Saiba tudo acerca destes novos equipamentos no vídeo acima.