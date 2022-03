Internautas pressionam Musk para que desligue Teslas na Rússia

Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX © AFP

Por Rui Tukayana 06 Março, 2022 • 17:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Elon Musk é umas das personalidades do mundo da tecnologia que mais vezes é referida quando o assunto é a invasão russa. Ainda em fevereiro, e a pedido de um membro do executivo ucraniano, tratou de ativar e reforçar a rede de satélites Starlink que cobre o país. A Starlink é o braço ligado às telecomunicações da SpaceX.

Na prática, é uma operadora de internet via satélite. Está, por isso, mais vocacionada para o uso em zonas remotas e onde não há acesso (por cabo) à rede, uma vez que implica o uso de uma antena parabólica especial. Também esses terminais, lê-se na mensagem de Musk, terão sido enviados para a Ucrânia.

Dias depois desse envio, o bilionário mostrou não estar esquecido da guerra com duas mensagens no Twitter. A primeira era de apoio à Ucrânia.

Depois, mostrou-se também preocupado com o povo russo que "não quer isto".

Um dos últimos pedidos que lhe terá chegado às mãos, feito por vários governos de países ocidentais, está relacionado com a interrupção das transmissões dos canais russos feitas com recurso à rede Starlink. O bilionário respondeu que é a favor do informação livre e só se lhe encostarem uma arma à cabeça é que o fará.

Mas comunidade de utilizadores do Twitter fez-lhe um outro pedido. Uma sugestão que não envolve interromper o fluxo de "informação livre" que Musk tanto preza.

Pediram-lhe para desligar todos os carros Tesla que circulam na Rússia.

Uma e outra vez.

Para muitos será um choque, mas pelos vistos é possível. Se a Tesla, ou se Elon Musk assim o entender, há formas de desligar ou bloquear o acesso a um carro que alguém pagou e comprou pensando que era seu. Um Tesla que, afinal, não é tão seu quanto o dono pensa.

A este pedido, Elon Musk ainda não respondeu.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA