Sistemas robóticos para prevenir incêndios em demonstração em Coimbra

A solução do projeto Safeforest envolve a utilização de um drone e um robot terrestre para realizar limpezas de terrenos, atuando ao nível da prevenção e combate de incêndios florestais. Para que este sistema robótico chegue ao mercado há ainda algum trabalho pela frente.

Os dois equipamentos colaboram entre si. "O drone tem uma capacidade de mobilidade e graus de liberdade que um robot terrestre não tem", começa por explicar Micael Couceiro, CEO da Ingeniarius, empresa líder do projeto.

"O nosso objetivo foi utilizar o drone para conseguir adquirir uma série de informação relevante, nomeadamente mapas, para, posteriormente, facultar esses mapas com outra informação semântica relevante, por exemplo, as zonas em que o robô terrestre consegue circular ou não, as zonas que tem combustível para ser removido ou não".

Posteriormente, continua o coordenador, o robot terrestre recebe essa informação e "opera de forma autónoma" limpando a vegetação, considerada combustível florestal.

"Nós destroçamos essa vegetação e, ao destroçar essa vegetação, as partículas que permanecem no solo permanecem quase sem oxigénio nenhum entre elas. Logo, a combustão é muito mais reduzida e é esse o grande objetivo deste tipo de tecnologias".

A demonstração do equipamento decorreu, esta quinta-feira, em Coimbra, no âmbito de um workshop, promovido pela Universidade de Coimbra, dedicado ao projeto Safeforest -Semi-Autonomous Robotic System for Forest Cleaning and Fire Prevention. O objetivo é o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para a prevenção de incêndios florestais, com ênfase na robótica móvel.

Este projeto é liderado por um consórcio constituído pelas empresas Ingeniarius e SILVAPOR, em colaboração com a Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI) e o Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, bem como com a Universidade americana Carnegie Mellon (CMU).

Para Micael Couceiro "são muitas" as mais-valias destas soluções, sublinhando que, "com as mudanças climatéricas, os experts na matéria estão a aperceber-se que os incêndios florestais estão a começar cada vez mais cedo".

E se antes os incêndios começavam em junho, "agora chegamos a ter situações em abril, por vezes até em março, em que temos incêndios florestais". "E isto vai continuar a agravar", acrescenta.

"A linha temporal que temos para poder fazer esta manutenção preventiva está a começar a reduzir. E os recursos humanos que temos para a fazer não estão a aumentar. Aquilo que nos propomos a fazer é, de facto, desenvolver um conjunto de ferramentas autónomas e semiautónomas que possam colaborar com esses recursos de forma a expandir o potencial que temos de realizar essa prevenção", afirma o coordenador.

Quanto à entrada no mercado, Micael Couceiro reconhece que estas soluções "não estão" ainda prontas, notando que este é um "projeto de investigação". Numa escala de 1 a 9, e se tivesse de atribuir um número, o coordenador daria "cinco, seis".

"Ainda temos trabalho de maturação a ser feito, nomeadamente na camada de perceção que é a camada mais fundamental de todo o sistema que é a capacidade que o robô tem em identificar aquilo que é vegetação que deve ser removida e vegetação que deve ser mantida".