Sonda colide com asteroide para tentar mudar trajetória e defender Terra de futuras ameaças

© NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

Por Carolina Quaresma 26 Setembro, 2022 • 11:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A sonda da NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) vai colidir "intencionalmente", na madrugada de terça-feira, com Dimorphos, a lua de menor dimensão do sistema binário composto também pelo asteroide Didymos. O objetivo é tentar alterar o movimento de asteroides que, no futuro, possam representar uma ameaça para o planeta Terra.

"O asteroide alvo do DART não é uma ameaça para a Terra. Este sistema de asteroides é um campo de testes perfeito para observar se a colisão de uma nave espacial com um asteroide será uma maneira eficaz de mudar o seu curso, caso um asteroide que ameace a Terra seja descoberto no futuro", explica a agência espacial norte-americana.

O alvo da sonda DART nesta missão é o "sistema binário" composto pelo asteroide Didymos, com aproximadamente 780 metros de diâmetro, e Dimorphos, a lua que orbita Didymos, com um tamanho aproximado de 160 metros.

Segundo o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, a missão é liderada pelo Laboratório de Física Aplicada da Johns Hopkins, em Laurel, Maryland, que, pela primeira vez na História, vai tentar mudar o movimento de um asteroide no espaço.

Lançada em novembro de 2021, a sonda DART, de aproximadamente 600 kg, estará a onze milhões de quilómetros da Terra quando atingir Dimorphos, e vai aproximar-se do asteroide a 6,1 quilómetros por segundo.

"Após o impacto cinético do DART com o seu asteroide alvo Dimorphos, uma equipa de investigação ai estudar como é que o impacto da colisão mudou o movimento do asteroide no espaço. Esta missão envolve a comunidade científica planetária internacional e abraça a cooperação mundial para abordar a questão global da defesa planetária", afirma ainda a NASA.

A colisão entre a sonda da NASA e o asteroide acontecerá a partir das 00h14 de terça-feira (hora em Portugal continental) e poderá ser vista, em direto, nos canais oficiais da agência espacial norte-americana.