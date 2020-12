Web Summit: Projeto português vence AI Moonshot Challenge e vai combater poluição nos oceanos

Este ano a Web Summit é totalmente digital © Filipe Amorim / Global Imagens

O projeto SMART, que agrega investigadores de cinco instituições portuguesas, foi o vencedor da 1.ª edição do concurso 'AI Moonshot Challenge' e vai receber 500 mil euros para desenvolver um projeto de combate à poluição nos oceanos.

A Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space) anunciou hoje que o projeto da equipa liderada pelo Centro de Recursos Naturais e Ambiente (CERENA-IST), "prevê conjugar a aprendizagem automática (da inteligência artificial) com os princípios das leis da física para construir modelos de previsão e simulação da acumulação de plástico no oceano" a partir de dados recolhidos por satélite.

Para isso, os investigadores vão recorrer a dados de satélite do programa Copernicus para determinar as frequências adequadas para a deteção de plástico em massas de água e complementar essa informação com modelos que simulam o comportamento do oceano. "Uma missão dificultada pela dimensão dos detritos e pela resolução das imagens de satélite atualmente disponíveis", acrescenta a Portugal Space em comunicado.

O 'AI Moonshot Challenge' foi lançado durante a edição de 2019 da Web Summit, e os vencedores foram anunciados na edição deste ano da cimeira tecnológica que decorre em Lisboa até sexta-feira, e visa encontrar "ideias disruptivas" e novas soluções que combinem tecnologias de computação, dados de satélite e inteligência artificial para resolver problemas no âmbito das alterações climáticas.

Segundo a Portugal Space, o júri - presidido pela bióloga Carolina Sá e por Paolo Corradi, engenheiro de sistemas na Agência Espacial Europeia (ESA) - valorizou ainda o facto de os investigadores portugueses preverem usar "veículos autónomos marítimos para validar os resultados e recolher ainda mais dados".

Citado no comunicado, o presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, afirma que o "uso de dados de satélite, nomeadamente do programa Copernicus, permite encontrar soluções de larga escala para alguns dos muitos desafios que colocam as alterações climáticas".

Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, o Espaço será fundamental para o combate às alterações climáticas e à preservação do Oceano. "A deteção remota de plásticos nos oceanos com base na integração de imagens de satélite e sistemas avançados de inteligência artificial será decisiva para o futuro sustentável do planeta e a sua relação com o clima. Este prémio insere-se no esforço coletivo a nível global e irá estimular novas atividades de investigação em Portugal", disse Manuel Heitor também citado no comunicado da Portugal Space.

Paulo Dimas, vice-presidente de Inovação de Produto da Unbabel, empresa que apoia o 'AI Moonshot Challenge', "a inteligência artificial tem o potencial de ser capaz de conjugar todos estes dados e encontrar padrões e fazer deteções onde geralmente não seria possível", disse Paulo Dimas.

Além de investigadores do CERENA-IST, integram o projeto SMART especialistas do Laboratório de Sistemas e Tecnologia Subaquática (FEUP), do Laboratório Associado Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM), do Instituto Hidrográfico e do MIT-Portugal.

Ao AI Moonshot Challenge, concurso promovido pela Agência Espacial Portuguesa em cooperação com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Unbabel, Agência Espacial Europeia (ESA), Agência Nacional de Inovação (ANI) e Web Summit, concorreram dez projetos de instituições provenientes de 13 países.