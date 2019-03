Bruxelas diz que "cenário mais provável" no Reino Unido é saída sem acordo dia 12

A Comissão Europeia avisa que o "cenário mais provável", à luz da decisão do Parlamento Britânico, é a saída sem acordo.

PUB

Esta semana, ficaram concluidos os planos de contingência, para o caso de a 12 de abril, o Reino Unido deixar a União Europeia de forma desordenada.

A reação de Bruxelas ao novo chumbo de um acordo para o Brexit.

E, na curta nota, emitida minutos depois de ser conhecida a nova rejeição do acordo de Theresa May, a Comissão anunciou que está preparada para qualquer dos cenários, incluindo para aquele que é considerado o mais caótico.

Na reação de Bruxelas, lê-se ainda o aviso dirigido ao Reino Unido de que os benefícios do Acordo de Retirada, incluindo um período de transição, não poderão ser, em nenhuma circunstância, replicados no cenário de um "não acordo". E, nem serão admitidos pequenas negociações por setores.

A Comissão Europeia lamenta a decisão, adotada hoje pelo parlamento britânico, lembrando que cabe ao Reino Unido indicar o caminho a seguir antes da data de 12 de abril, para apreciação pelo Conselho Europeu.

A decisão deverá ser comunicada numa cimeira, que foi de imediato marcada, pelo presidente do conselho europeu.

Donald Tusk convoca os chefes de estado e de governo da União Europeia para uma cimeira extraordinária de emergência, para 10 de abril - daqui a menos de duas -semanas -, com o propósito de ouvir a primeira ministra britânica indicar qual das vias pretende seguir.

Cenários

Todos os cenários continuam em aberto. Sendo que alguns implicam condições, como por exemplo o de uma extensão prolongada, o qual requer que sejam realizadas eleições europeias. É essa a razão pela qual o Reino Unido tem até dia 12 para dizer o que pretende fazer. Pois essa é a data limite, à luz da lei eleitoral no Reino Unido, que permite um mínimo de dias, até 23 de maio.

Esta semana, durante a sessão plenária de Estrasburgo, o presidente do Conselho Europeu dirigiu-se hoje aos eurodeputados, afirmando que os apelos à permanência na União Europeia ou à realização de um novo referendo não podem ser ignorados.

"Vocês não podem trair os seis milhões de pessoas que assinaram a petição para revogar o artigo 50. [Ou] um milhão de pessoas que desfilaram por um novo referendo, ou a maioria crescente de pessoas que querem permanecer na União Europeia", afirmou Donald Tusk.

A afirmação de Donald Tusk era também um recado para quem, no Parlamento Europeu se opôs à realização de eleições europeias no reino unido, no caso de uma extensão além da data de 23 de Maio.

"Deixem-me ser claro, esse pensamento é inaceitável", afirmou o presidente do Conselho Europeu, lembrando que "antes da cimeira, disse que deveríamos estar abertos a uma extensão longa, se o Reino Unido quisesse repensar a sua estratégia para o Brexit, - o que, obviamente significa a participação do Reino Unido nas eleições para o Parlamento Europeu".

Tusk lamentou que houvesse "vozes a dizer que isso poderia ser perigoso ou inconveniente, na perspetiva de alguns de vós [dos eurodeputados]". O polaco defendeu também que os subscritores da petição que pretende cancelar a saída do Reino Unido da União Europeia, devem ter quem os represente no bloco europeu.

"Eles podem sentir que não estão suficientemente representados pelo Parlamento Britânico. Mas, eles tem de se sentir representados pela União Europeia neste Parlamento. Porque eles são europeus", vincou o Tusk.