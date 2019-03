À quarta é de vez? May faz nova tentativa para aprovar acordo do Brexit

Theresa May vai fazer uma quarta tentativa para aprovar o acordo do Brexit no Parlamento britânico. A notícia é avançada pelo Financial Times e chega no dia em que se soube que uma petição para o cancelamento da saída do Reino Unido da União Europeia ultrapassou seis milhões de assinaturas.

PUB

A primeira-ministra britânica, revela o Financial Times, procura convencer os membros do governo e deputados do partido conservador que se não aprovarem o acordo negociado com Bruxelas estarão a abrir caminho a um Brexit mais suave do que o proposto por Theresa May.

É mais um esforço da chefe de governo britânico para obter os apoios necessários que faltaram já em três ocasiões.

Segundo o jornal, a nova tentativa de fazer passar o plano de saída do Reino Unido da União Europeia poderá chegar à Câmara dos Comuns na próxima terça-feira.

Esta segunda-feira é a vez dos deputados tentarem a aprovação no parlamento de propostas alternativas de saída e não é aprimeria vez que isto acontece. Na passada semana foram apresentadas várias iniciativas, mas todas acabaram por ser rejeitadas. No entanto, as propostas mais votadas serão submetidas a votação novamente.

No meio deste impasse continua a ganhar forma uma petição para que seja cancelada a decisão de saída do reino unido da Europa comunitária. Nunca uma petição teve tantas assinaturas: seis milhões.