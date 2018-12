A Síria e "a resistência das forças patrióticas, face à agressão dos grupos terroristas"

Como figura de 2018, destacaria uma figura coletiva: o povo palestiniano. Após setenta anos da Catástrofe (Nakba), em 1948 - momento em que as autoridades israelitas expulsaram das suas casas e terras mais de 750 mil palestinianos -, o povo palestiniano continua a resistir à ocupação e opressão de Israel e a lutar pelo Estado da Palestina, com as fronteiras anteriores a 1967 e capital em Jerusalém Leste, e o direito de retorno dos refugiados, como consagrado em numerosas resoluções das Nações Unidas.

Israel prossegue a expansão de colonatos, construiu o 'Muro de Separação', leva a cabo uma constante e brutal repressão contra a população palestiniana, encarcerou milhares de palestinianos por motivos políticos. Com a recente aprovação da chamada Lei do Estado-Nação, Israel acelerou a formalização legal da discriminação dos seus próprios cidadãos de origem árabe. No entanto, o povo palestiniano continua a resistir corajosamente, como o comprovam as manifestações da 'Grande Marcha do Retorno'.

Como acontecimento de 2018, destacaria a evolução da situação na Síria, designadamente a resistência e avanço das forças patrióticas, face à agressão dos grupos terroristas, criados e apoiados no exterior, iniciada em 2011. A resistência e avanço das forças patrióticas permitiram a libertação de várias regiões do país, o regresso de milhares de refugiados às suas localidades e um processo negocial com vista a uma solução política, que respeite a soberania, a independência e a unidade e integridade territorial da República Árabe Síria.

Académicos da área das relações internacionais, eurodeputados, jornalistas experientes em matéria de política internacional, correspondentes no estrangeiro e diretores de órgãos de comunicação social votaram na figura e acontecimento do ano.

Leia ainda as escolhas e opiniões dos membros do Painel TSF .