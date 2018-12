Alba, o único exemplar de orangotango albino está de volta à natureza

Alba, o único exemplar de orangotango albino conhecido no mundo, está de volta à natureza, depois de um processo de recuperação e adaptação ao seu habitat natural.

O orangotango fêmea foi encontrado, em maio de 2017, numa jaula colocada no terreno do homem que se auto-denominava seu dono e que aguardava a sua venda.

O animal acabou por ser resgatado e entrou num processo de recuperação para poder ser devolvida à natureza.

BREAKING NEWS: Today, the KSDAE Directorate General in collaboration with us, the BOS Foundation, will release Alba together with her best friend Kika to the Bukit Baka Bukit Raya National Park▶️ https://t.co/tL8phuQLeF#SaveOrangutans #OrangutanFreedom #Alba #AlbinoOrangutan pic.twitter.com/Fidbe1aOdm