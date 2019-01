Concluído o túnel de 60 metros para resgatar o menino que caiu ao poço. Mas ainda há trabalho pela frente

O túnel vertical perfurado para tentar resgatar o menino de dois anos que caiu a um poço em Totalán, Málaga, Espanha, alcançou hoje o objetivo dos 60 metros de profundidade, foi hoje anunciado.

A mudança na tipologia no terreno permitiu um maior avanço na prospeção, explicou à agência noticiosa espanhola Efe o representante do Consórcio Provincial de Bombeiros local.

De seguida, vai ser preparado o invólucro do túnel e o seu envase, operações que, segundo os técnicos, podem variar entre sete e nove horas, trabalhos que serão realizados de acordo com os critérios estabelecidos pela brigada de resgate de mineração, deslocada das Astúrias.

Uma vez concluída toda esta tarefa, outros mineiros começarão a escavar de forma manual uma galeria horizontal de quatro metros para ligar ao poço onde está o menino Julen, tarefa que pode demorar 24 horas.

Entretanto, Rodrigo Reveco, o inventor da cápsula 'Fénix' que serviu para resgatar em 2010 os 33 mineiros que ficaram presos numa mina no Chile, enviou uma mensagem de ânimo e força à equipa que trabalha para libertar Julen.

Segundo fontes do município de Málaga, o inventor dirigiu a mensagem ao diretor técnico do Consórcio Provincial de Bombeiros, Julián Moreno, e classificou de "extraordinário" o trabalho dos resgatadores, precisando que a missão está a revelar-se com um melhor nível de execução do que a do resgate dos mineiros no Chile.

As zonas de rochas de extrema dureza que os técnicos estão a encontrar em Totalán atrasaram o plano traçado, no oitavo dia de trabalhos, já que inicialmente se esperava que fosse possível terminar a perfuração vertical na passada segunda-feira.

Agora, será preciso canalizar o túnel para o proteger de eventuais cedências de terreno. Esta proteção é necessária para que os mineiros da Brigada de Salvação, deslocada das Astúrias, possam descer numa espécie de gaiola para continuar a escavar à mão um túnel horizontal de acesso à área onde se acredita que pode estar a criança, desde o passado dia 13.

Os trabalhos para a criação de uma galeria horizontal iniciam-se esta terça-feira de manhã, às 12h00 locais (menos uma hora em Lisboa).

A velocidade a que avançará este trabalho vai depender da resistência que o terreno oferecer às equipas, mas devido à experiência em trabalhos semelhantes, os técnicos anunciaram que a tarefa pode estender-se por mais 24 horas.