António Guterres condena ataque contra igreja copta no Egito

António Guterres condenou o ataque contra uma igreja cristão copta no sul do Cairo, capital do Egito, e enviou condolências às famílias das vítimas e ao governo egípcio.

António Guterres defende que "os responsáveis pelo atentado têm de ser levados rapidamente à justiça" e enviou condolências às famílias das vítimas, desejando "uma pronta recuperação aos feridos".

O chefe máximo da ONU também estendeu os seus sentimentos ao governo e ao povo do Egito.

O Daesh reivindicou o ataque de hoje contra uma igreja cristã copta em Helwan, sudeste da capital egípcia, um atentado que provocou nove mortos, entre os quais dois militares e um oficial da polícia.

Em comunicado difundido pelo organismo de propaganda Amaq, o EI refere que "um grupo de combatentes dependentes do Daesh realizou um ataque contra a igreja de Mar Mina".

Além das nove mortes, cinco pessoas ficaram feridas, incluindo outro oficial da polícia, afirmou o porta-voz do ministro da Saúde egípcio, Khaled Megdahed.

O ataque foi perpetrado por Ibrahim Ismail Mostafa, envolvido em anteriores atentados no Egito, que abriu fogo quando tentava forçar o cordão de segurança no exterior da igreja daquela cidade dos subúrbios de Cairo.

No entanto, o Ministério do Interior do Egito não tem ainda clarificado se o atacante, que carregava explosivos, agiu sozinho.