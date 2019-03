Apedrejamento até à morte já é lei no Brunei. Vai haver execuções para punir homossexuais e adúlteros

A lei foi anunciada em 2014 pelo sultão e primeiro-ministro do Brunei, Hassanal Bolkiah, mas as mudanças têm vindo a ser implementadas gradualmente. A última fase desta reforma, que inclui os novos e polémicos castigos, foi divulgada no site do procurador-geral em dezembro de 2018.

Como noticia a CNN , as associações de defesa dos direitos humanos expressaram o "horror" pelo que o novo código penal representa, que também inclui a amputação como pena por roubar.

"O Brunei deve imediatamente suspender os seus planos para implementar essas punições cruéis e rever o seu código penal em conformidade com suas obrigações de cumprimento dos direitos humanos. A comunidade internacional deve condenar urgentemente a decisão de Brunei de colocar essas penas cruéis em prática", afirmou, em comunicado, Rachel Chhoa-Howard, investigadora da Amnistia Internacional para os assuntos relacionados com o Brunei.

A comunidade internacional manifestou-se contra a adoção da sharia, o sistema legal islâmico que admite punições corporais severas, em maio de 2014. O Brunei, onde o álcool também já foi proibido, foi o primeiro país do sudeste asiático a incluir as leis no código penal.

O site do Governo do país do sudeste asiático cita o sultão, que assume que "não espera que os outros países concordem com a decisão, deseja apenas que respeitem a nação como o Brunei respeita as outras".

As penas de apedrejamento até à morte vão ser aplicadas para homossexuais e adúlteros a partir de 3 de abril, e vão ser testemunhadas por um grupo de muçulmanos.