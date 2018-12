"As imagens de Ardern na ONU com a sua bebé são uma verdadeira inspiração"

As minhas escolhas são escolhas positivas e que mostram que há alternativas ao populismo, ao obscurantismo religioso e conservador e ao espírito mesquinho e pouco generoso de 2018.

Por essas razões a minha escolha para personalidade do ano é a Primeira-Ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern, que mostrou que há uma outra maneira de fazer política (mais humana, generosa, positiva) e que a maternidade não é obstáculo a exercer um cargo importante. As imagens de Ardern nas Nações Unidas com a sua bebé de meses são uma verdadeira inspiração.

O acontecimento do ano é o resultado do referendo sobre a legalização do aborto na República da Irlanda. O resultado do referendo revelou uma sociedade irlandesa que finalmente abraçou os valores seculares, feministas e liberais. De louvar também foi todo o processo deliberativo da Assembleia de Cidadãos que culminou com o referendo de junho. Esta forma de decisão de medidas públicas e constitucionais tem que ser normalizada em toda a Europa. A adoção de Assembleias de Cidadãos, onde há deliberação (e não gritaria) será o maior antídoto contra o populismo e as "fake news" que o facilitam.

Académicos da área das relações internacionais, eurodeputados, jornalistas experientes em matéria de política internacional, correspondentes no estrangeiro e diretores de órgãos de comunicação social votaram na figura e acontecimento do ano.

