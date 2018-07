Milagre no México. 101 pessoas sobreviveram a queda de avião no norte do país.

Um avião de passageiros da companhia Aeroméxico despenhou-se hoje nas imediações do Aeroporto Guadalupe Victoria, em Durango, no norte do México, com 97 passageiros e quatro tripulantes a bordo, noticiou a AFP.



Os números de passageiros e membros da tripulação foram adiantados pelo ministro mexicanos dos Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, na sua conta na rede social Twitter, citada pela agência AFP.

Um correspondente da AFP no local viu o avião envolto numa nuvem de fumo e os passageiros a sair a pé do aparelho, alguns com ferimentos ligeiros visíveis.

Entretanto, o governador do Estado mexicano de Durango, José Torres, garantiu que não há vítimas mortais a registar neste acidente.

Posteriormente, o porta-voz do ministro da Saúde daquele estado, citado pela Reuters, adiantou que duas pessoas estão em estado crítico, depois do desastre.

De acordo com a Proteção Civil daquele Estado mexicano, o avião ter-se-á despenhado pouco depois da descolagem e tinha como destino a Cidade do México.



"A Aeroméxico teve conhecimento de um acidente em Durango e estamos a trabalhar para verificar a informação e obter pormenores. Siga os nossos canais oficiais de comunicação para maior informação", comunicou a companhia aérea na sua conta oficial na rede social Twitter.

Por seu lado, o governador de Durango, José Aispuro, disse que pediu às forças de segurança e emergência que "acorram ao lamentável acidente".



O avião envolvido no acidente é um Embraer 190 com capacidade para 100 pessoas, adianta ainda a Associated Press.

Em atualização