Uma barragem rebentou em Brumadinho, Belo Horizonte, no Brasil, provocando um mar imenso de lama na região, atingindo e arrastando várias casas, noticiou o jornal Folha de São Paulo.

Até ao momento não há confirmação de vítimas mas a Defesa Civil revelou que mais de mil habitantes da zona estão a ser retirados e pediu aos moradores que mantenham a distância do leito do Rio Paraopeba, que banha a região.

Veja o antes e depois da região onde se rompeu a barragem em Brumadinho, Grande BHhttps://t.co/0ozd7RZhzq pic.twitter.com/EnBUXMZ8Uq - Estado de Minas (@em_com) 25 de janeiro de 2019

A empresa já confirmou o rebentamento da barragem e frisou que a prioridade é preservar e proteger a vida dos empregados e da comunidade. Em comunicado, a Vale anunciou ainda que já ativou o Plano de Atendimento a Emergências para Barragens.

Por precaução, o Instituto Inhotim, um dos maiores acervos de arte contemporânea do Brasil, também retirou funcionários e visitantes do local.

Segundo informações preliminares, os destroços atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco. As primeiras informações de testemunhas davam conta de mortes mas ainda não foram divulgados dados sobre vítimas, nem sequer o motivo do rompimento.

O porta-voz da Presidência da República, general Otávio Barros, avisou que fará um ponto da situação sobre o assunto ainda ao longo desta tarde, provavelmente já noite em Portugal.

Em 2015, a Vale protagonizou o pior acidente da história da mineração brasileira com o rompimento da barragem do Fundão, controlada pela companhia brasileira e pela anglo-australiana BHP.

O acidente despejou 34 milhões de metros cúbicos de minério de ferro, atingiu 38 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo, transformou em lama as águas do Rio Doce, produziu 14 toneladas de peixes mortos e ceifou a vida de 19 brasileiros.

(Notícia atualizada às 17h52)