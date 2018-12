"Brexit é um caos que não ajuda ninguém". Centeno ainda espera que Reino Unido fique

Mário Centeno ainda tem esperança que o Brexit seja revertido. O ministro das Finanças é o convidado da última edição do ano do programa da TSF, Governo Sombra, e à conversa com o painel habitual, Mário Centeno assume que a saída do Reino Unido da União Europeia é a principal dor de cabeça, na politica externa:"Se eu tiver que mostrar um fator de preocupação externa à área do Euro e a Portugal é o Brexit, mais do que a Itália."

Ouça as declarações de Mário Centeno

"No início do verão ninguém via como possível não haver uma guerra comercial e a verdade é que durante o verão e depois as decisões que foram tomadas alteraram bastante a configuração dessa situação. Basta um tweet para mudar tudo, mas enquanto o tweet não aparecer nós estamos melhor nessa dimensão. Na questão do Brexit está na mão dos políticos", afirmou Mário Centeno.

O ministro das Finanças, que é também Presidente do Eurogrupo, defende que um segundo referendo é fundamental, não para dar um resultado mais benéfico para a União Europeia, mas sim para se obter um resultado mais esclarecido.

"Para não ser europeísta ou para se tomar uma decisão tem que se ter toda a informação e eu acho que não foi dada toda a informação. Era esse o meu ponto. Eu acho que até pode repetir o resultado, mas, pelo menos, já se sabe: isto que está a acontecer, o Brexit, este caos, não ajuda a ninguém", rematou.