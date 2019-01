Bebé resgatado com vida dos escombros após explosão em prédio

Um bebé foi encontrado vivo nos destroços do prédio que desabou depois de uma explosão de gás na Rússia, que causou pelo menos sete mortos. A informação foi avançada pelo centro de operações de emergência local.

Esta terça-feira, as equipas de salvamento resgataram com vida um bebé de 11 meses, que sobreviveu ao colapso do prédio, que colapsou na segunda-feira, na cidade russa de Magnitogorsk.

O bebé, que passou 35 horas debaixo dos destroços, foi encontrado depois da equipa de resgate o ter ouvido chorar.

A criança apresentava queimaduras de frio e uma lesão na cabeça. As autoridades dizem que o facto de o bebé estar, na altura da explosão, deitado no sue berço e enrolado em mantas lhe salvou a vida. A mãe do bebé também está viva e já se encontra-se no hospital.

A explosão, que foi causada por uma fuga de gás, destruiu 48 apartamentos de um prédio de 10 andares, que era habitado por mais de mil pessoas. Pelo menos sete pessoas morreram e há ainda outras 36 que se encontram desaparecidas.

As operações de resgate estão a ser dificultadas pelas baixas temperaturas, que rondam os 30 graus negativos na localidade situada nos montes Urais.

O presidente russo, Vladimir Putin, deslocou-se ao local do acidente logo na segunda-feira. A ministra da Saúde russa, Veronika Skvortsova, e o responsável das Situações de Emergência, Yevgueni Zinichev, também viajaram para Magnitogorsk para coordenar as operações de assistência.

Notícia atualizada às 13h50