Bolsonaro permanece em estado grave e precisa de uma segunda cirurgia

O candidato às presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro vai precisar de uma nova cirurgia, para reconstituir partes do intestino, e mantém-se em estado grave, informou hoje o hospital, no seu mais recente boletim médico.

Segundo os médicos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a nova cirurgia ao candidato do Partido Social Liberal (PSL) será de "grande porte", sendo que o seu estado ainda é grave. O político permanece na Unidade Terapia Intensiva.

Jair Bolsonaro, atingido na quinta-feira por uma facada durante um ato de campanha em Minas Gerais, lidera a corrida eleitoral de outubro, com 22% das intenções de voto, na primeira sondagem feita após a recusa da candidatura liderada por Lula da Silva (PT).

De acordo com o novo boletim médico revelado esta segunda-feira, Bolsonaro apresenta sinais de infeção e tem sido alimentado por via endovenosa. O candidato sofre ainda com paralisia intestinal, o que, segundo a equipa médica, é comum em casos semelhantes. O deputado tem feito ainda fisioterapia respiratória e motora.

"O paciente permanece ainda com sonda gástrica aberta e em íleo paralítico (paralisia intestinal), que ocorre habitualmente depois de grandes cirurgias e traumas abdominais", diz a nota divulgada pelo hospital.

Bolsonaro tem defendido os valores tradicionais da família cristã, o porte de armas e 'prega' que o combate à violência no Brasil, país que atingiu a marca de 63.800 homicídios em 2017, deve ser feito de forma violenta pelas autoridades.

A polícia brasileira deteve o autor confesso do ataque, que disse ter agido "sob o comando de Deus" e atribuiu o crime às suas diferenças políticas e religiosas com a extrema direita.