Reunião entre May e Corbyn foi "construtiva" mas inconclusiva

As negociações entre a primeira-ministra britânica e o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, esta tarde foram "construtivas", mas inconclusivas, pelo que vão prosseguir na quinta-feira, adiantou um porta-voz de Theresa May.

"As negociações de hoje foram construtivas, com ambos os lados a mostrar flexibilidade e um compromisso para pôr fim à atual incerteza do 'Brexit'. Nós concordamos com um programa de trabalho para garantir que satisfazemos o povo britânico, protegendo empregos e a segurança", disse o porta-voz.

Por seu lado, Corbyn comentou que a conversa não resultou em "tantas mudanças como esperava" mas disse que vão continuar na quinta-feira de manhã para "explorar algumas das questões técnicas".

"A reunião foi útil, mas inconclusiva", acrescentou, referindo que na reunião defendeu a posição do 'Labour' sobre o 'Brexit', nomeadamente a negociação de uma união aduaneira com a União Europeia, acesso ao mercado interno e alinhamento regulatório em termos de direitos laborais e ambientais e do consumidor.

Sobre a hipótese de um novo referendo, Corbyn disse ter apresentado que essa é a política do partido para evitar uma saída sem acordo ou para evitar um mau acordo, mas que não existiu um entendimento sobre a questão.

May e Corbyn encontraram-se a pedido da primeira-ministra, que anunciou na terça-feira que pretende pedir à UE um novo adiamento da data do 'Brexit' "o mais curto possível" para evitar que o país participe nas eleições europeias de maio.

Theresa May pretende chegar a um consenso com Corbyn para ser possível aprovar um acordo de saída da UE no parlamento a tempo de ser considerado pelos líderes europeus na próxima semana.

A UE agendou um Conselho Europeu de emergência para 10 de abril para avaliar a situação de decidir o que fazer a seguir, tendo em conta que, atualmente, a data de saída do Reino Unido da UE é 12 de abril.

O ministro sombra para o 'Brexit', Keir Starmer, o chefe da bancada parlamentar trabalhista, Nick Brown, e a ministra sombra para a Economia, Rebecca Long-Bailey integraram a comitiva de Corbyn, enquanto a primeira-ministra se fez acompanhar pelo ministro para o 'Brexit', Steve Barclay, e o chefe da bancada parlamentar conservadora, Julian Smith.

Além de Corbyn, Theresa May encontrou-se com o chefe de governo galês, Mark Drakeford, e a chefe de governo escocês e líder do Partido Nacionalista Escocês (SNP), Nicola Sturgeon, que, por sua vez, também se reuniu com o líder do 'Labour'.

Paralelamente, os restantes partidos da oposição, nomeadamente o SNO, o Plaid Cymru (País de Gales), Verdes e Liberais Democratas também se reuniram e defenderam um novo referendo sobre o 'Brexit'.

"É essencial que, seja o que for feito, que tenhamos oportunidade de voltar aos eleitores", disse o líder parlamentar do SNP, Ian Blackford.

A iniciativa de May tentar chegar a um acordo com o partido Trabalhista foi mal recebida por vários deputados do seu partido Conservador, e o subsecretário de Estado para o 'Brexit', Chris Heaton-Harris, apresentou a demissão esta tarde, juntando-se à demissão de manhã de Nigel Adams, subsecretário de Estado para o País de Gales.