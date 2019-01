May enviou carta a pedir esclarecimentos sobre o Brexit. Juncker e Tusk já responderam

A poucas horas da votação, em Londres, do acordo de retirada do Reino Unido da União Europeia, a primeira-ministra britânica dirigiu-se aos presidentes da Comissão Europeia e do Conselho, numa extensa carta, a propor uma interpretação comum para a parte mais espinhosa do acordo, fechado em novembro passado.

Theresa May quer que seja "claro" que o plano de salvaguarda para evitar uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte terá um caráter temporário e só será utilizado em ultimo recurso.

Em Londres, o chamado Backstop para a Irlanda tem sido alvo de desconfiança e é o ponto mais criticado, nomeadamente por permitir que uma parte do Reino Unido - a Irlanda do Norte - possa continuar parcialmente na União Europeia, no caso de o Backtop ser ativado.

Na carta, de cinco páginas, enviada à TSF pelo governo de Londres, a primeira-ministra começa por destacar a importância do acordo, para terminar com a proposta de uma interpretação ao documento negociado entre Bruxelas e o Reino Unido.

Os dois presidentes já responderam dizendo que estão de acordo com a interpretação britânica, considerando, que a solução de recurso para a Irlanda "não afeta ou substitui, de maneira nenhuma, as disposições da sexta-feira Santa ou do Acordo de Belfast de 10 de Abril de 1998".

Na missiva enviada de Bruxelas, Juncker e Tusk garantem que também não há alteração das disposições do acordo de paz para a Irlanda "em especial", no que diz respeito às competências governavas de cada uma das jurisdições.

Ambas as partes esclarecera que se comprometem a "não alargar o alinhamento regulamentar com a legislação da União Europeia na Irlanda do Norte, para além do estritamente necessário, para evitar uma fronteira física na ilha da Irlanda e proteger o Acordo de 1998".