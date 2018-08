A denúncia foi protocolada pela procuradora-geral da República Raquel Dodge, a propósito de declarações do deputado, em abril, com, disse a procuradora, "cunho discriminatório, incitando o ódio e atingindo diretamente vários grupos sociais".

Na ocasião, Jair Bolsonaro dissera que afrodescendentes que habitam quilombolas, comunidades rurais de descendentes de escravos, "não fazem nada e nem para procriar servem mais", e que as reservas em causa, assim como as de indígenas, atrapalham a economia do país porque custam, segundo o candidato, mil milhões de reais por ano aos cofres do Estado.

Para a defesa de Bolsonaro, as declarações não podem ser criminalizadas porque foram feitas no contexto da sua atuação parlamentar e visaram apenas criticar a política brasileira de demarcação de terras.

Na ocasião, o ex-capitão do exército disse ainda que o afrodescendente mais leve que ele encontrou numa visita a um quilombola "pesava sete arrobas". A procuradora-geral da República viu racismo na comparação com uma unidade de peso de animais, o que os advogados de Bolsonaro contestam.

A sessão, que estava inicialmente marcada para dia 4 de setembro, é analisada já esta terça-feira, por cinco dos 11 juízes que compõem o Supremo, a pedido do próprio Bolsonaro.

Bolsonaro, entretanto, já é réu em outro processo no Supremo por incitação ao estupro. Na ocasião disse no plenário da Câmara a Maria do Rosário, deputada do PT, que só não a violava porque ela não merecia.