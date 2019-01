Corbyn diz que May dirige um "governo zombie"

O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, defendeu, durante o debate da moção de censura, que ele mesmo apresentou, ao Governo de Theresa May, que a primeira-ministra britânica dirige "um governo zombie".

Corbyn adiantou, na abertura do debate, que May "não é capaz de garantir o apoio para passar o seu plano para o Brexit" e que a chefe do Governo "perdeu o controlo e o governo perdeu a capacidade de governar".

Por outro lado, Theresa May garantiu que, pela visão do seu Governo, o Reino Unido deve sair da União Europeia a 29 de março, tal como estava planeado e que a extensão do artigo 50 só devia ser considerada se houvesse uma alternativa credível.

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, já anunciou esta quarta-feira que os deputados do Partido Nacional Escocês, vão votar a favor da moção de censura apresentada pelos trabalhistas contra o Governo de Theresa May.