Cristina Kirchner acusada formalmente de suborno e corrupção

A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi esta segunda-feira acusada formalmente de corrupção, praticada através de um grupo organizado que tinha como objetivo a receção ilegal de dinheiro, usado como suborno. A acusação foi feita pelo juiz Claudio Bonadio, no âmbito do que ficou conhecido como o "caderno das propinas".

O juiz Bonadio pediu a medida de prisão preventiva para Kirchner, medida essa que tem que ser aprovada pelo Senado, como explica o diário " Clarín ", que teve acesso à decisão do tribunal. Bonadio considerou que a ex-presidente argentina é uma das organizadoras do grupo, em conjunto com o marido Néstor Kirchner, ex-presidente que morreu em 2010, e do ex-ministro do Planeamento Julio de Vido.

Neste processo foram ainda acusados ex-funcionários de Kirchner e empresários de vários setores, entre eles o das obras públicas, da energia e dos transportes.

Para o juiz, a investigação provou que foi montado um aparelho complexo dentro do Estado, considerando mesmo que esta era "uma organização criminosa constituída por funcionários públicos, que usaram meios oficiais (incluindo veículos, funcionários, e telemóveis) e comandados pelos detentores do Poder Executivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner e Cristina Elisabet Fernández) e pelo Ministério do Planeamento, Investimento Público e Serviços (Julio Miguel De Vido), tendo atuado entre 2003 e 2015".

O objetivo desta organização era "receber somas ilegítimas de dinheiro por parte de vários indivíduos, muitos deles contratados para obras públicas do Estado", afirma.

O caso baseia-se em anotações feitas por um ex-motorista do Ministério de Planeamento, Oscar Centeno, em oito cadernos escolares e que durante 10 anos, foi o responsável pela entrega dos subornos.

Nos cadernos estão anotações minuciosas que incluem os horários, as matrículas dos carros usados, moradas e ainda os montantes que transportava. Além disto, Centeno fotografou e filmou todas as recolhas de dinheiro e calcula que ao todo, terá transportado cerca de 56 milhões de dólares em dinheiro.