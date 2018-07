"Darmo-nos bem com a Rússia é uma coisa boa, não é uma coisa má"

O presidente norte-americano, Donald Trump, defendeu que estabelecer boas relações com a Rússia "é uma coisa boa" e não uma "coisa má". Frente a frente com o presidente russo, Vladimir Putin, à entrada da cimeira entre os Estados Unidos da América e a Rússia, esta segunda-feira, em Helsínquia, Trump expressou o desejo de que o encontro ajude a construir uma "relação extraordinária" entre os dois países.

O presidente norte-americano, que começou por felicitar Putin pela organização do Campeonato do Mundo de Futebol de 2018, na Rússia, afirmou que, apesar da relação entre os Estados Unidos e a Rússia "não ter sido a melhor, nos últimos dois anos", os dois países "têm muitas coisas boas sobre as quais falar".

"Vamos falar sobre tudo, desde o comércio às forças armadas, passando pelos mísseis e pela China - sobre o nosso amigo em comum, o presidente Xi [Jinping]", afirmou Donald Trump.

Já Vladimir Putin disse a Trump que estava na altura de falarem sobre as relações entre Washington e Moscovo, mas referiu também a necessidade de falar sobre outros assuntos internacionais.

"Há imensos assuntos aos quais temos de começar a prestar atenção", indicou o presidente russo.