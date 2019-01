Democratas deram nega a Trump sobre o muro. Presidente dos EUA disse-lhes "bye-bye"

"Um completo desperdício de tempo." É assim que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, descreve a reunião que teve esta quarta-feira reunido com os líderes do Partido Democrata, na qual tentavam encontrar uma solução para o "shutdown".

No Twitter, Trump explica que procurou saber se os democratas estariam dispostos a aprovar maior segurança na fronteira com o México, em especial no que diz respeito ao muro.

Perante a "nega" dada pelos democratas, o presidente norte-americano limitou-se a dizer "bye-bye" (adeus), defendendo que "nada mais funciona".

O governo dos EUA está parcialmente paralisado há três semanas devido à falta de acordo para o financiamento da construção do muro pretendido por Trump, que pretende bloquear a fronteira sul entre os Estados Unidos e o México.

O preço do muro deverá rondar os cinco mil milhões de dólares.