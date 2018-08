Dois anos do presidente mais impopular da história do Brasil

De acordo com uma sondagem divulgada em junho pelo jornal Folha de São Paulo, 82% dos brasileiros considera a ação do vice-presidente de Dilma Rousseff má ou péssima; 14% veem-no como regular; e meros 3% avaliam-no como bom ou ótimo.

Os terríveis resultados no coração do povo de Michel Temer devem-se, para começar, ao facto de não ter sido eleito para o cargo. E depois, em larga margem, aos sucessivos casos de corrupção que abalaram as estruturas do seu governo. Ele começou com 24 ministros, dos quais 15 estavam desde logo implicados na Lava-Jato. Nos primeiros seis meses, teve mesmo de demitir seis por pressão da justiça.

Ele próprio acabaria alvo de duas denúncias do ministério público. A primeira por corrupção passiva, depois de ter recebido clandestinamente o empresário corrupto Joesley Batista na sua residência oficial e de ter, segundo a acusação, acordado pagamentos a um aliado preso em troca do seu silêncio.

E a segunda por organização criminosa e obstrução da justiça. Em causa a suspeita de liderar aquilo a que o ministério público chamou de quadrilha do MDB, o seu partido, que terá desviado mais de 120 milhões de euros da petrolífera estatal Petrobrás.

Blindado pelos deputados, na sua maioria seus aliados e também com a Lava-Jato à perna, o presidente Temer escapou das denúncias. Mas o cidadão Temer terá de enfrentar esses dois e mais outros dois processos em andamento quando, a partir das eleições de Outubro, se tornar o 37º ex-presidente do Brasil.