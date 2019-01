Quatro dias depois do colapso da barragem, é o cheiro que guia as equipas de resgate

Não são fáceis as operações de buscas na barragem em Brumadinho, Brasil, cuja rutura fez pelo menos 60 mortos e deixou 292 pessoas desaparecidas esta sexta-feira.

Caminhar sobre lama ainda é impossível. As autoridades têm de usar pedaços de madeira e galhos apanhados no mato para fazer pontes improvisadas sempre que avistam uma potencial vítima.

"Procuramos sobreviventes, sempre. Mas aqui, a verdade é que nos estamos a guiar pelo cheiro dos corpos", conta um dos membros da equipa de resgate que um jornalista do Estadão acompanhou.

A visibilidade no rio de lama com mais de 60 metros de largura é reduzida e com um passo em falso na lama é fácil afundar cinco ou seis metros e arriscar não voltar a sair.

Quando encontram partes de corpos, os restos mortais são passados de mão em mão até uma das margens.

Se encontrarem um corpo o trabalho é ainda mais difícil, porque ninguém se consegue pôr de pé sem afundar na lama. Muito a custo, deitados sobre a lama, têm de arrastar a vítima para terra firme.

A causa do acidente ainda está por apurar. O autarca de Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos, acusa a construtora da barragem de "incompetência", mas a empresa Vale assegura que tinha garantidas da "segurança física e hidráulica da barragem".

Enquanto a empresa alemã que fez a última inspeção ao local diz que não foram detratados quaisquer problemas, outras falhas são apontadas à proprietária.

Várias fontes dizem que o alarme que deveria ter tocado no momento em que a barragem cedeu não foi acionado.

Esta não é a primeira vez que a empresa Vale está envolvida em acidentes com barragens. Em novembro de 2015, a barragem de Mariana também cedeu, provocando a morte a 19 pessoas.

A lama contida pela barragem atingiu ainda o rio Doce e os seus afluentes, deixando milhares de residentes sem água e sem trabalho. Foi o maior desastre ambiental do Brasil.