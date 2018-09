"Ela é um desastre. Tem de sair". 50 deputados conservadores estudam saída de May

Quando e como forçar a saída de Theresa May do governo - perguntas que estiveram em cima da mesa numa reunião de 50 deputados conservadores, que defende uma saída mais radical do Reino Unido da União Europeia.

No encontro, esta terça-feira à noite, foram debatidas opções para afastar a primeira-ministra. A BBC cita fontes que garantem que já enviaram cartas a retirar o apoio de May. De acordo com as regras do partido, o líder pode cair se 15% dos deputados avançar com uma moção de censura. No caso, bastam 48.

A BBC conta que, nesta reunião, vários deputados defenderam que primeira-ministra deve sair já, mas outros consideraram que a saída agora seria um erro e preferem encontrar um novo líder antes de pedir a retirada de May.

O grupo está a estudar cenários possíveis durante o outono, dependendo do acordo que o governo conseguir com a União Europeia.

Estes deputados, que fazem parte do European Research Group dentro do Partido Conservador, contestam o plano de May para criar uma zona de comércio livre com a União no pós-Brexit, mas têm sido criticados por não apresentarem um plano alternativo.

A data fixada para a saída do Reino Unido é 29 de março do próximo ano, mas ainda faltam acertar pontos fundamentais.