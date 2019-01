Encontrado cabelo do menino de dois anos que caiu num poço

Foram encontrados restos biológicos no poço onde uma criança de dois anos caiu, em Málaga, no último domingo.

Segundo o jornal El País, as equipas de resgate encontraram cabelos da criança, que estão a ser analisados em laboratório. "Foi encontrado cabelo no túnel (...) o que nos dá a certa certeza de que a criança está lá, naquele poço", afirmou Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, delegado do governo da Andaluzia.

Foto: EPA

Os trabalhos de busca pelo corpo de Julen continuam esta quarta-feira. A operação de resgate em curso é complexa, uma vez que a criança caiu num local muito estreito, destinado à para prospeção de água, com apenas 20 centímetros de diâmetro.

Estão a ser escavados dois túneis paralelos ao poço onde a criança terá caído, para que seja feita uma ligação a este em menos de 48 horas.

O governo da Andaluzia garante que este é um resgate inédito no mundo, com obras sem precedentes. "Trata-se de um poço de 100 metros, com dimensões de 25 a 30 centímetros, é praticamente inacessível", recordou Gómez de Celis.

A família de Julen diz ter visto a criança cair ao poço em Totalán, Málaga, durante um passeio, no último domingo. Os pais ainda o ouviram chorar, mas, desde aí, a criança não deu sinais de vida.

O primeiro rasto da criança surgiu na segunda-feira, quando foi encontrado um saco com guloseimas que o menino levava consigo.

É a segunda vez, em menos de dois anos, que os pais de Julen vivem uma tragédia. Em 2017, perderam um filho de apenas três anos, que morreu subitamente numa praia.