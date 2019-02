Encontrado corpo nos destroços do avião em que seguia Emiliano Sala

Os responsáveis pela investigação do acidente aéreo revelaram, esta segunda-feira, ter encontrado um corpo nos destroços do avião onde seguia o futebolista Emiliano Sala.

Este domingo, foram encontrados no fundo do mar, perto da ilha britânica de Guernsey, no Canal da Mancha, os vestígios do avião que transportava o jogador de futebol argentino e o piloto da aeronave.

Emiliano Sala, de 28 anos, viajava de Nantes, em França, para Cardiff, após ter sido contratado como reforço pelos britânicos do Cardiff City, quando o avião desapareceu dos radares, a 21 de janeiro.

A Agência de Investigação de Acidentes Aéreos britânica afirmou em comunicado que: "Tragicamente, nas imagens de vídeo captadas no fundo mar, é visível um dos ocupantes no meio dos destroços", revelou.

As autoridades estão agora "a avaliar os próximos passos, em conjunto conjunto com as famílias do piloto e do passageiro e com a polícia", acrescentaram.