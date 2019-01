Governo desmente informações de que Julen foi encontrado. Trabalhos de resgate continuam

Um jornal espanhol diz que o corpo do menino de dois anos que este domingo caiu num poço foi encontrado, outra publicação assegura que o governo desmente a informação.

O El Espanhol escreve que o corpo de Julen foi encontrado a 73 metros de profundidade, mas o jornal ABC diz que tanto o governo espanhol como o pai da criança desmentiram a informação. O próprio El Espanhol diz agora que a 73 metros de profundidade, a mesma a que teria sido localizado Julan, foram encontrados vestígios de tecido que pode ser da criança. Entretanto, os trabalhos de resgate continuam no terreno.

Esta manhã as autoridades encontraram cabelos do menino durante as escavações de dois túneis para chegar ao túnel principal.

As operações de busca são de enorme complexidade. O acesso ao buraco com 110 metros de profundidade e 25 de diâmetro era praticamente inacessível e as tentativas para extrair terra do poço com máquinas de sucção pesada falharam.

Foto: EPA/Malaga Fire brigades

A família viu Julen cair no poço destinado durante um passeio e ainda o ouviu chorar, mas desde aí a criança não deu sinais de vida.

Havia uma pedra a tapar o buraco, alguém a tirou, defendeu-se o responsável pelo poço de prospeção de água. O buraco foi aberto há cerca de um mês com as devidas condições de segurança e não estava a descoberto, garantiu o empresário Antonio Sánchez Gámez ao jornal El Español.

"Eu tapei o buraco. Se alguém não tivesse tirado a pedra" nada disto tinha acontecido, lamenta.

O primeiro rasto da criança surgiu na segunda-feira, quando foi encontrado um saco com guloseimas que levava consigo.

Esta é a segunda vez em menos de dois anos que os pais de Julen vivem uma tragédia. Em 2017, perderam um filho de três anos, que sofreu um ataque cardíaco numa praia.