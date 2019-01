Equipas de resgate tentam localizar menino de dois anos que caiu num poço em Málaga

Várias equipas de resgate estão há mais de 17 horas a tentar resgatar uma criança de dois anos que no domingo caiu num poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, Espanha.

Segundo fontes do Centro de Coordenação de Emergências 112 Andaluzia, os elementos das equipas de resgate mantiveram-se no local durante toda a noite, sem que se tenha ainda conseguido alcançar o fundo do poço, que tem 110 metros de profundidade e 25 centímetros de diâmetro - foram alcançados, até ao momento, os 80 metros de profundidade, tendo-se encontrado um saco com guloseimas que a criança levava consigo.

As equipas de busca estão centradas no uso de uma câmara para ter acesso ao local onde está o menino, que ainda não foi localizado, não existindo evidências físicas de que a criança se encontre dentro do poço. Procuram igualmente perceber se há ou não água no fundo do poço, mas os trabalhos estão ser dificultados pelo deslizamento de terras.

O porta-voz da Guarda Civil espanhola, Bernardo Moltó, revelou que estão a ser estudadas três alternativas para resgatar a criança: "Extrair a terra, cavar um segundo poço paralelo ou cavar a céu aberto".

"O problema é que o material continua a cair, é compacto, húmido e a zona está fria ... enfim, não é fácil continuar a procura", explicou María Gámez, subdelegada do governo em Málaga.

Uma centena de pessoas participam da operação de resgate da criança desde as 14h00 de domingo, quando o pai do menino e o serviço 112 avisaram a Guarda Civil que ele tinha caído no poço, um buraco para prospeção e busca de água naquela zona de serra.

Para o local foram destacados elementos do serviço 112, do Consórcio Provincial de Bombeiros, Proteção Civil, a Equipa de Resgate e Intervenção de Montanha (EREIM) de Álora e Granada, submarinistas e bombeiros de Málaga.

Algumas empresas privadas estão a ajudar nas buscas fornecendo equipamento para tentar localizar a criança.

Segundo o jornal El País, o buraco onde o menino caiu, que estava desprotegido e sem qualquer sinalização, fica muito próximo do dólmen do Cerro de la Corona, local turístico também conhecido como Tumba del Moro, na Andaluzia.