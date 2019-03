Escolas públicas de Nova Iorque vão ter "segundas-feiras sem carne" no próximo ano

Todas as escolas públicas de Nova Iorque vão dedicar um dia da semana a servir almoço e pequeno-almoço vegetariano para oferecer comida mais saudável aos seus 1,1 milhões de estudantes, informou na segunda-feira a autarquia norte-americana.

A iniciativa, designada "Meatless Mondays" (Segundas-feiras sem Carne), vai começar no próximo ano escolar e ser generalizada, depois da aplicação de um programa-piloto na primavera passada em 15 escolas do distrito de Brooklyn.

"Reduzir [o consumo de] carne um pouco vai melhorar a saúde dos nova-iorquinos e os gases com efeito de estufa", afirmou o presidente da câmara, o democrata Bill de Blasio, durante uma cerimónia com o diretor do Departamento de Educação, Richard Carranza, e o presidente do distrito de Brooklyn, Eric Adams.

"Estamos a expandir as 'Segundas-feiras sem Carne' a todas as escolas públicas para manter o nosso almoço e o planeta verde para as futuras gerações", indicou De Blasio.

As "Segundas-feiras sem Carne" é um movimento nacional que surgiu nos Estados Unidos da América para reduzir o consumo deste alimento e centrado em comidas saudáveis e amigas do ambiente.

Segundo Carranza, é uma iniciativa "boa para os estudantes, as comunidades e o ambiente".

Esta iniciativa apareceu durante a I Guerra Mundial, quando a agência federal para a alimentação e os medicamentos (FDA, na sigla em inglês) exortou os norte-americanos a reduzirem o consumo de alimentos para ajudar ao esforço de guerra.

A campanha regressou durante a II Guerra Mundial, quando o Presidente Franklin Roosevelt a relançou, e nos anos do pós-guerra foi prosseguida pelo Presidente Harry S. Truman para proporcionar ajuda alimentar à devastada Europa, segundo a página da campanha na internet.

Em 2003 foi reanimada pelo ex-publicitário e militante de causas ligadas à saúde Sid Lerner e pela Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg, como uma campanha de prevenção de doenças provocadas pelo consumo excessivo de carne, tendo ganho dimensão internacional.