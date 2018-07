Espanha recusa-se a aceitar extradição de Puigdemont

O Supremo Tribunal de Espanha decidiu, esta quinta-feira, retirar o pedido de extradição do antigo líder da Catalunha, Carles Puigdemont, a partir da Alemanha.

A Alemanha anunciou, há uma semana, que Puigdemont seria extraditado com base nas acusações de gestão danosa de fundos públicos, no âmbito da organização do referendo para a independência da Catalunha. A justiça alemã recusou-se, no entanto, a extraditar o ex-líder catalão com base na acusação mais gravosa de rebelião.

O juiz do Supremo Tribunal espanhol declarou, esta quinta-feira, não aceitar que o antigo líder catalão seja extraditado para ser julgado apenas pelo crime de gestão danosa.

Pablo Llarena considera que o tribunal alemão enfraqueceu a sua capacidade como instrutor do processo e queixa-se de falta de compromisso, por parte da justiça alemã, num crime [rebelião] é a base de todos os processos contra os lideres do movimento pela independência da Catalunha.

O juiz espanhol assumiu preferir manter a capacidade de julgar Carles Puigdemont pelo crime de rebelião - o que poderá acontecer se o ex-líder catalão for detido num outro país.