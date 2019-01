Estados Unidos fora do Fórum Económico Mundial. Trump cancela viagem da comitiva

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, cancelou a sua viagem a Davos, na Suíça, local onde se realiza o Fórum Económico Mundial na próxima semana. De acordo com um comunicado da porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, este cancelamento está relacionado com o shutdown do Governo norte-americano.

Trump tinha previsto repetir a presença do último ano, mas o confronto com os Democratas no Congresso com base na obtenção de fundos para a construção do muro na fronteira com o México levou-o a cancelar a sua presença. Estava previsto que o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o secretário de Estado Mike Pompeo chefiassem a delegação, tomando o lugar de Trump, mas também eles viram cancelada a sua viagem.

"Por consideração para com os fantásticos 800 mil funcionários americanos que não estão a ser pagos e para garantir que a sua equipa pode prestar qualquer auxílio que venha a revelar-se necessário, o presidente Trump cancelou a sua viagem e a da sua delegação ao Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça", lê-se no comunicado de Sanders.

Munchin e Pompeo tinham planeado um discurso conjunto na sessão de abertura do fórum, a 22 de janeiro e estava também previsto que fosse os anfitriões de um grupo de um jantar entre sete ministros das Finanças estrangeiros, no qual se discutiriam temas relacionados com a segurança nacional e a economia.

O secretário do Comério, Wilbur Ross, e o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer também faziam parte desta comitiva.