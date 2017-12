Uma imagem vale mais do que os seus protagonistas. Bata ver as fotografias mais populares no Instagram da Reuters para concluir isso. Nesta seleção de 30 fotografias, há apenas três caras famosas: Federer, Obama e Chris Froome. De resto, há desporto, zonas de conflito, incêndios, caos e animais, muitos animais.

Protestos

Ambiente

Espaço

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.