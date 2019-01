"Eu tapei o buraco." Responsável pelo poço onde criança caiu descarta responsabilidade

Havia uma pedra a tapar o buraco com 110 metros e 23 centímetros de diâmetro. Alguém a tirou. Assim se defende o responsável pelo poço de prospeção de água onde uma criança de dois anos caiu este domingo.

As autoridades continuam a tentar localizar Yulen no poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, Espanha.

O buraco foi aberto há cerca de um mês, conta o empresário Antonio Sánchez Gámez ao jornal El Español , com as devidas condições de segurança e não estava a descoberto, garante.

"Se alguém não tivesse tirado a pedra" que tapava o poço nada disto tinha acontecido, lamenta.

O empresário diz-se de consciência tranquila, mas assume que não consegue evitar o nervosismo. "Como é que haveria de estar com um menino que não aparece? Recomendarem-me que procure um advogado".

A família viu Yulen cair no poço e ainda o ouviu chorar, mas desde aí a criança não deu sinais de vida.

As equipas de resgate com mais de cem elementos começaram esta manhã a escavar um túnel lateral com cerca de 80 metros para tentar chegar à abertura principal, depois das tentativas falhadas para extrair terra do poço com máquinas de sucção pesada durante os trabalhos noturnos.

As máquinas detetaram uma massa compacta que não pode ser removida, a cerca de 73 metros de profundidade, pelo que retirar a terra está fora de questão.



Além disso "existem fatores determinantes na operação: a segurança da criança e a estabilidade do terreno, que dificulta o trabalho", disse María Gámez, subdelegada do Governo espanhol em Málaga.