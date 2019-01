O Presidente norte-americano, em rota de colisão com o regime de Maduro, foi o primeiro a reconhecer a legitimidade de Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela.

Perante milhares de pessoas que se manifestavam contra Nicolás Maduro, o líder da Assembleia Nacional venezuelana autoproclamou-se presidente interino da nação que está mergulhada há vários anos numa grave crise política, económica e social.

"Levantemos a mão, hoje 23 de janeiro, na minha condição de presidente da Assembleia Nacional e perante Deus todo-poderoso e a Constituição, juro assumir as competências do executivo nacional, como Presidente Encarregado da Venezuela, para conseguir o fim da usurpação (da Presidência da República), um governo de transição e eleições livres", disse.

Logo após o anúncio, Donald Trump emitiu um comunicado onde reconheceu a legitimidade de Guaidó para conduzir os destinos do país interinamente.

"Hoje, reconheço oficialmente o presidente da Assembleia nacional venezuelana, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela", indicou o Presidente norte-americano.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK