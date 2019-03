Michel Temer detido. "É uma barbaridade", reage ex-Presidente brasileiro

Michel Temer foi detido, esta quinta-feira, em São Paulo, por ordem dos procuradores da Operação Lava Jato.

"É uma barbaridade", afirmou Michel Temer após a detenção, quando contactado pela rádio CBN .

De acordo com a Globo, a Polícia Federal estava a tentar localizar o ex-chefe de Estado desde quarta-feira, mas a operação atrasou-se e aconteceu apenas esta manhã. Além de Temer, a polícia tenta ainda cumprir um mandado para o ex-ministro das Minas e Energia Moreira Franco.

O ex-Presidente Brasileiro foi transportado para o Aeroporto de Congonhas, de onde apanhará um voo para o Rio de Janeiro.

A detenção de Michel Temer aconteceu após o mandado do juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, no âmbito da Operação Lava Jato.

O ex-chefe de Estado foi o 37.º Presidente brasileiro, tendo assumindo o cargo em agosto de 2016, depois do impeachment de Dilma Rousseff, e sendo sucedido pelo atual Presidente, Jair Bolsonaro.

De acordo com o G1, a detenção de Michel Temer surge no âmbito da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e não da do Paraná, que levou à condenação do também não ex-Presidente brasileiro Lula da Silva.